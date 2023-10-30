В Подмосковье полицейские проводят проверку на складе Wildberries

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре (СЦ) «Белая дача» в Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня на складе Wildberries в СЦ «Белая дача» сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с действиями полиции на возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции. Руководство склада оказывает всё возможное содействие сотрудникам правоохранительных органов, чтобы ускорить процесс проверки и вернуть склад к штатной работе.