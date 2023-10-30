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В Удмуртии рассказали о графике работы медучреждений в ноябрьские праздники

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В Республике Удмуртия рассказали об изменениях режима работы медицинских организаций в ноябрьские праздники 2023 года.
В Удмуртии рассказали о графике работы медучреждений в ноябрьские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный Минздрав.

Как заявили в ведомстве, взрослым 4 и 6 ноября медицинская помощь будет предоставляться в режиме субботнего дня. Также запланированы приём дежурных врачей, обслуживание вызовов на дому, работа кабинетов вакцинации. Неотложная помощь будет организована в амбулаторно-поликлинических условиях. 5 ноября во взрослых поликлиниках выходной день.

Детские больницы 4 ноября будут работать по субботнему расписанию.

5 ноября в режиме выходного дня будет работать неотложная помощь. Также с 4 по 6 ноября детям будет оказываться неотложная помощь в стоматологических поликлиниках.

Без изменений в расписании продолжат работать скорая помощь, круглосуточные стационары, травмпункты.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построили 16 объектов по нацпроекту «Здравоохранение».

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