Психолог Митрохина: осенняя хандра может возникать из-за пониженного серотонина

Практический психолог Елена Митрохина рассказала, что в осенний период у людей может снижаться уровень серотонина, этим обусловлено появление так называемой осенней депрессии.

«Если уровень серотонина снижается, мы можем испытывать чувство усталости, раздражительности и грусти», — сообщила она в беседе с РИАМО.

Кроме того, на настроении могут сказываться такие факторы, как уменьшение дневного света и холодная погода, отметила Митрохина.

Чтобы справиться с осенней депрессией, психолог порекомендовала проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом, йогой, медитациями, творчеством.

Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.