Психолог Митрохина: осенняя хандра может возникать из-за пониженного серотонина
«Если уровень серотонина снижается, мы можем испытывать чувство усталости, раздражительности и грусти», — сообщила она в беседе с РИАМО.
Кроме того, на настроении могут сказываться такие факторы, как уменьшение дневного света и холодная погода, отметила Митрохина.
Чтобы справиться с осенней депрессией, психолог порекомендовала проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом, йогой, медитациями, творчеством.
Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.