В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли два жителя Оренбуржья
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
На окружном полуфинале Приволжского федерального округа Оренбургскую область представляли 24 участника.
По результатам итоговых испытаний в федеральный суперфинал вышли заместитель главы — руководитель аппарата администрации города Орска Артём Воробьёв и Александр Минеев из ООО «Опт Торг».
Ранее сообщалось, что житель Сахалина стал одним из победителей конкурса «Лидеры России» на Дальнем Востоке.