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В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли два жителя Оренбуржья

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что в суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли два жителя региона.
В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли два жителя Оренбуржья
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

На окружном полуфинале Приволжского федерального округа Оренбургскую область представляли 24 участника.

По результатам итоговых испытаний в федеральный суперфинал вышли заместитель главы — руководитель аппарата администрации города Орска Артём Воробьёв и Александр Минеев из ООО «Опт Торг».

Ранее сообщалось, что житель Сахалина стал одним из победителей конкурса «Лидеры России» на Дальнем Востоке.

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