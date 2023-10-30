В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли два жителя Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что в суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли два жителя региона.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

На окружном полуфинале Приволжского федерального округа Оренбургскую область представляли 24 участника.

По результатам итоговых испытаний в федеральный суперфинал вышли заместитель главы — руководитель аппарата администрации города Орска Артём Воробьёв и Александр Минеев из ООО «Опт Торг».

Ранее сообщалось, что житель Сахалина стал одним из победителей конкурса «Лидеры России» на Дальнем Востоке.