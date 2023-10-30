В медучреждения Подмосковья пришли 148 молодых специалистов с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов для работы в регионе. Для этого в Подмосковье реализован целый комплекс мер соцподдержки медиков», — заявила Стригункова.
Целевое обучение в медицинских вузах по программе специалитета проходили 44 человека, ещё 104 — по программе ординатуры.
Ранее НСН сообщало, что в Москве школьники посетят медучреждения для ознакомления с профессией врача.