В медучреждения Подмосковья пришли 148 молодых специалистов с начала года

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в медицинские организации региона с начала 2023 года пришли работать 148 молодых специалистов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов для работы в регионе. Для этого в Подмосковье реализован целый комплекс мер соцподдержки медиков», — заявила Стригункова.

Целевое обучение в медицинских вузах по программе специалитета проходили 44 человека, ещё 104 — по программе ординатуры.

Ранее НСН сообщало, что в Москве школьники посетят медучреждения для ознакомления с профессией врача.