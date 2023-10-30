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В медучреждения Подмосковья пришли 148 молодых специалистов с начала года

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в медицинские организации региона с начала 2023 года пришли работать 148 молодых специалистов.
В медучреждения Подмосковья пришли 148 молодых специалистов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © FluxFactory

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов для работы в регионе. Для этого в Подмосковье реализован целый комплекс мер соцподдержки медиков», — заявила Стригункова.

Целевое обучение в медицинских вузах по программе специалитета проходили 44 человека, ещё 104 — по программе ординатуры.

Ранее НСН сообщало, что в Москве школьники посетят медучреждения для ознакомления с профессией врача.

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