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Бастрыкин поручил расследовать дело о нападении собак на девочку в Магнитогорске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело о нападении собак на девятилетнюю девочку в Магнитогорске Челябинской области.
Бастрыкин поручил расследовать дело о нападении собак на девочку в Магнитогорске
  • © СК РФ

Причиной этому послужило обращение к главе СК жительницы Магнитогорска, чья несовершеннолетняя дочь пострадала от нападения собак, которых хозяйка выгуливала без поводков и намордников, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

После нападения собак ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что местные жители уже неоднократно жаловались на хозяйку животных в правоохранительные органы.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на ребёнка в Сахалинской области.

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