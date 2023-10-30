Бастрыкин поручил расследовать дело о нападении собак на девочку в Магнитогорске
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Причиной этому послужило обращение к главе СК жительницы Магнитогорска, чья несовершеннолетняя дочь пострадала от нападения собак, которых хозяйка выгуливала без поводков и намордников, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
После нападения собак ребёнку потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что местные жители уже неоднократно жаловались на хозяйку животных в правоохранительные органы.
Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на ребёнка в Сахалинской области.