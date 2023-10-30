Проект «Московское долголетие» открыл девять программ профпереподготовки

Девять программ профессиональной переподготовки запустили в рамках проекта «Московское долголетие».

Об этом сообщает телеканал «360».

По окончании обучения и сдачи экзаменов пенсионерам выдадут диплом установленного образца, уточнил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

«Вновь почувствовать себя студентом можно в «Серебряном университете», который на данный момент работает на базе двух столичных вузов: Московского городского педагогического университета и университета «Синергия», — отметил он.

В новом учебном году пенсионерам предложили обучиться таким профессиям, как экскурсовод, педагог, наставник-тьютор, воспитатель-гувернёр, нутрициолог и др.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» в Московской области посетили около 30 тыс. человек за июнь — август 2023 года.