Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК России

В пресс-службе Следственного комитета заявил, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в Главное следственное управление СК России.

«Глава ведомства принял решение передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.

Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.