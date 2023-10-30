Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК России
- РИА Новости
«Глава ведомства принял решение передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.
Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.