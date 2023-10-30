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Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК России

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В пресс-службе Следственного комитета заявил, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в Главное следственное управление СК России.
Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК России
  • РИА Новости

«Глава ведомства принял решение передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.

Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.

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