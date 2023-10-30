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В Москве прошёл турнир по армейскому рукопашному бою

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В Москве прошло первенство образовательного комплекса «Воробьёвы горы» по армейскому рукопашному бою, посвящённое памяти военнослужащих, которые погибли при исполнении долга в ходе СВО, а также памяти руководителя и тренера физкультурно-спортивного клуба единоборств Николая Чабанюка.
В Москве прошёл турнир по армейскому рукопашному бою
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Соревнования организованы при поддержке Минобороны России, департамента образования и науки Москвы и Московского городского регионального отделения Спортивной федерации армейского рукопашного боя России.

Участниками состязаний стали более 350 школьников из военно-патриотических и спортивных клубов, воспитанников суворовских училищ и кадетских корпусов.

В числе почётных гостей — замначальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону полковник Светлана Ишмуратова, начальник отдела по работе с молодёжью Минобороны полковник Евгений Лукачев, представители силовых и спортивных ведомств России.

«Именно в спорте формируется характер — ребята учатся преодолевать какие-то препятствия, сначала они маленькие, потом с каждым годом взросления они увеличиваются. У ребят формируется именно тот характер, который будет им необходим в будущем», — заявила Ишмуратова.

Победителей определили судьи. Участники получили памятные призы и подарки.

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