Более 124 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за всё время
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.
В текущий момент программа реновации осуществляется в 91 столичном районе. Больше всего расселённых домов — в Юго-Восточном округе (141).
«В Восточном и Западном округах отселяются или уже отселены 125 и 124 старых дома соответственно», — цитирует НТВ руководителя департамента Максима Гамана.
В этом году готовится ввод объектов во Внукове, Донском, Старом Крюкове, Капотне, Нагатино-Садовниках, Метрогородке и в поселении Филимонковском.
В районах Молжаниновский, Северный и в поселении Сосенском программа реновации полностью завершена.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок в Тимирязевском районе Москвы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).