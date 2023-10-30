Более 124 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за всё время

В Москве с момента запуска программы реновации более 124 тыс. жителей получили новое жильё.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.

В текущий момент программа реновации осуществляется в 91 столичном районе. Больше всего расселённых домов — в Юго-Восточном округе (141).

«В Восточном и Западном округах отселяются или уже отселены 125 и 124 старых дома соответственно», — цитирует НТВ руководителя департамента Максима Гамана.

В этом году готовится ввод объектов во Внукове, Донском, Старом Крюкове, Капотне, Нагатино-Садовниках, Метрогородке и в поселении Филимонковском.

В районах Молжаниновский, Северный и в поселении Сосенском программа реновации полностью завершена.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок в Тимирязевском районе Москвы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).