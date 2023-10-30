RT в Telegram
Подпишись

Хирург Ёлкин: родственникам онкобольных следует регулярно проходить обследования

Короткая ссылка
Хирург-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин посоветовал родственникам людей с онкозаболеваниями регулярно проходить скрининг в целях ранней диагностики рака.
Хирург Ёлкин: родственникам онкобольных следует регулярно проходить обследования
  • Gettyimages.ru
  • © Assembly

Стандартная программа диспансеризации включает в себя рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза специальными датчиками, колоноскопию, поделился врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Кроме того, нужно пройти гастроскопию с анализами на хеликобактер, женщинам — проводить УЗИ молочных желёз или маммографию каждые два года, а также осмотр гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста ежегодно. Мужчинам же следует ежегодно определять уровень ПСА с урологическим осмотром», — добавил Ёлкин.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить