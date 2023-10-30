Хирург Ёлкин: родственникам онкобольных следует регулярно проходить обследования
- Gettyimages.ru
- © Assembly
Стандартная программа диспансеризации включает в себя рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза специальными датчиками, колоноскопию, поделился врач в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Кроме того, нужно пройти гастроскопию с анализами на хеликобактер, женщинам — проводить УЗИ молочных желёз или маммографию каждые два года, а также осмотр гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста ежегодно. Мужчинам же следует ежегодно определять уровень ПСА с урологическим осмотром», — добавил Ёлкин.
Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.