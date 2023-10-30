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В Омске из детского сада сбежали два ребёнка

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В Омске из детского сада сбежали два шестилетних ребёнка. Впоследствии выяснилось, что они поехали на работу к маме одного из мальчиков.
В Омске из детского сада сбежали два ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © flukyfluky

Как информирует областное управление МВД, поступило сообщение, что двое воспитанников детсада на 27-й Северной улице пропали во время прогулки.

В связи с этим полицейские начали поиски детей.

Спустя некоторое время местонахождение мальчиков установили. Выяснилось, что дети самостоятельно на общественном транспорте добрались до улицы Партизанской на работу к маме одного из них. Женщина сразу же сообщила полицейским об этом.

К детям направились оперативники и инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщило, что в Екатеринбурге завели уголовное дело по факту гибели девочки к детском саду.

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