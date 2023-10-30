В Омске из детского сада сбежали два ребёнка
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Как информирует областное управление МВД, поступило сообщение, что двое воспитанников детсада на 27-й Северной улице пропали во время прогулки.
В связи с этим полицейские начали поиски детей.
Спустя некоторое время местонахождение мальчиков установили. Выяснилось, что дети самостоятельно на общественном транспорте добрались до улицы Партизанской на работу к маме одного из них. Женщина сразу же сообщила полицейским об этом.
К детям направились оперативники и инспектор по делам несовершеннолетних.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщило, что в Екатеринбурге завели уголовное дело по факту гибели девочки к детском саду.