Отопительный сезон начался во Владивостоке

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил о начале отопительного сезона. На данный момент тепло подано в 91% жилого фонда города.

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Островные территории краевого центра и село Береговое на Песчаном обеспечены дровами и углём в полном объёме. Важно отметить, что уже завершены все производимые ранее работы по ремонту тепловых сетей, проведена опрессовка после ремонта, тепло пошло в дома», — рассказал Шестаков в своём официальном Telegram-канале.

Он также отметил, что запущены и работают все 94 котельные города.

Отопление подано в полном объёме в школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие социальные объекты.

Ранее сообщалось, что во всех регионах УрФО запустили отопление.