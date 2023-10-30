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Киберэксперт Липов: личную почту лучше не использовать для рассылки рабочих писем

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Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил, что почтовые сервисы могут заблокировать аккаунт в случае превышения суточного лимита отправляемых писем.
Киберэксперт Липов: личную почту лучше не использовать для рассылки рабочих писем
  • Gettyimages.ru
  • © Blue Images

Для рабочих рассылок лучше использовать корпоративные почтовые адреса, так как они обычно имеют большие лимиты на отправку писем и предлагают дополнительные функции, объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, отправка рабочей рассылки с личной почты может нарушать корпоративную политику безопасности в области информации и защиты данных, обратил внимание Липов.

В случае же юридических споров переданная через корпоративную почту информация может быть использована в качестве доказательств, тогда как письмо, отправленное с личного адреса, труднее будет использовать для защиты своих интересов, заключил эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях двухфакторной аутентификации. По его словам, всего существует три фактора: пароль, смартфон или какой-либо ключ и биометрия.

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