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Спрос на водителей в Челябинской области вырос за 2023 год

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Спрос на водителей в Челябинской области за январь — октябрь 2023 года вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Спрос на водителей в Челябинской области вырос за 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © GoodLifeStudio

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

Как заявили в агентстве, работодатели за этот период разместили 9,3 тыс. вакансий.

Такой же спрос на водителей показала Курганская область. Далее в списке идут ХМАО (30%) и Свердловская область (57%). В среднем на одну вакансию приходится по 2,7 резюме.

Также по результатам исследования зарплата работника автотранспорта в 2023 году составила 51,7 — 137,9 тыс. рублей. В 2022 году показатели были 40,2 — 109,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что число вакансий для рабочего персонала в Калининградской области выросло на 100,6%.

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