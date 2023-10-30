Финансовый консультант посоветовала не пренебрегать правилами инвестирования

Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко выразила мнение, что многие начинающие инвесторы подходят к процессу инвестирования нерационально и теряют деньги из-за того, что пренебрегают правилами.

Часто, начиная инвестировать, люди совершают одни и те же ошибки, сообщила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

К примеру, такие инвесторы могут купить на все 100% своего портфеля акцию одной компании, потому что в соцсетях услышали, что это выгодно.

«Также много случаев, когда люди переводят деньги незнакомцам, чтобы те управляли их портфелем и давали процент годовых. Вначале мошенники и правда могут платить, а затем бесследно исчезают», — предупредила Гордиенко.

Эксперт посоветовала инвестировать только через компании, лицензированные Центральным банком (их список есть на сайте ЦБ России). Также она порекомендовала не держать денежные средства у одного брокера.

«У разных брокеров бывают разные выгодные условия инвестирования и разные инструменты», — резюмировала эксперт.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» писала, что большинство россиян (94%) полагают, что стали более финансово грамотными в 2023 году. Ещё 6% заявили, что их финансовая грамотность за год не поменялась.