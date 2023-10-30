Самарская область примет участие во Всероссийском историческом диктанте
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Министерство культуры региона.
Как рассказали в ведомстве, для жителей области подготовлены шесть площадок.
В Самаре это исторический парк «Россия — моя история», Финансовый университет и Самарский юридический институт ФСИН России.
Также диктант можно будет написать в Тольятти, Жигулёвске и Сергиевске.
Ранее сообщалось, что Оренбургская область присоединится к Большому этнографическому диктанту.