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Самарская область примет участие во Всероссийском историческом диктанте

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Самарская область 3 ноября 2023 года присоединится к Всероссийскому историческому диктанту. Акция пройдёт в онлайн и офлайн-форматах.
Самарская область примет участие во Всероссийском историческом диктанте
  • Gettyimages.ru
  • © slexp880

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Министерство культуры региона.

Как рассказали в ведомстве, для жителей области подготовлены шесть площадок.

В Самаре это исторический парк «Россия — моя история», Финансовый университет и Самарский юридический институт ФСИН России.

Также диктант можно будет написать в Тольятти, Жигулёвске и Сергиевске.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область присоединится к Большому этнографическому диктанту.

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