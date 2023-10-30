Специалист в сфере ЖКХ: за незарегистрированных жильцов УК может выставить счёт
При этом одного только сообщения о том, что в квартире проживают незарегистрированные граждане, недостаточно для перерасчёта, объяснил специалист в беседе с URA.RU.
«Не каждая управляющая организация будет этим заниматься, потому что это нужен участковый, нужно составлять акт. Тогда применяется к перерасчёту то количество людей, которое было зафиксировано», — объяснил эксперт.
Ранее генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик в интервью газете «Известия» назвала основания, при которых жильцы могут потребовать перерасчёт сумм за коммунальные услуги.