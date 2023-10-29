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На Урале в ДТП с тремя автомобилями на трассе погиб один человек

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На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла авария с участием трёх автомобилей, один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

«Пассажир Hyundai Solaris... от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ещё два человека были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти погибли двое мужчин в результате столкновения автомобиля с забором.

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