На Урале в ДТП с тремя автомобилями на трассе погиб один человек
Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
По данным ведомства, водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
«Пассажир Hyundai Solaris... от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Ещё два человека были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти погибли двое мужчин в результате столкновения автомобиля с забором.