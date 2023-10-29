Жителей Дагестана попросили ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск
Об этом сообщает правительство Дагестана.
«В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск», — говорится в сообщении.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.
Аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.
Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.