Жителей Дагестана попросили ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск

Жителей Дагестана попросили временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

Об этом сообщает правительство Дагестана.

«В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск», — говорится в сообщении.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.

Аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.

Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.