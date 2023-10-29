В Петербурге задержали устроивших розыгрыш в форме ОМОНа мужчин
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Об этом говорится в материале «Известий».
Указывается, что таким образом они хотели разыграть компанию людей.
«Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали «маски-шоу». Ряженые в форме силовиков, вооружённые страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей», — говорится в сообщении.
В полицию были доставлены все 17 участников розыгрыша, у них забрали форму и снаряжение. Составлены протоколы об административных правонарушениях, заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на участников незаконной пропалестинской акции в КЧР составили протоколы.