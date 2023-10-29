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В Петербурге задержали устроивших розыгрыш в форме ОМОНа мужчин

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Группу мужчин, которые переоделись в форму ОМОНа с муляжами автомата Калашникова, задержали в Санкт-Петербурге.
В Петербурге задержали устроивших розыгрыш в форме ОМОНа мужчин
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом говорится в материале «Известий».

Указывается, что таким образом они хотели разыграть компанию людей.

«Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали «маски-шоу». Ряженые в форме силовиков, вооружённые страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей», — говорится в сообщении.

В полицию были доставлены все 17 участников розыгрыша, у них забрали форму и снаряжение. Составлены протоколы об административных правонарушениях, заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на участников незаконной пропалестинской акции в КЧР составили протоколы.

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