В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток машин

В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором.

Об этом пишет URA.RU.

«ЖБИ. На Новгородцевой, 13, кто-то залил краской ночью все машины», — заявил очевидец.

Ранее было возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества после пожара во дворе дома в Ярославле, в котором сгорело пять машин.