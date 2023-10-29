В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток машин
В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором.
- Gettyimages.ru
- © TRAVELARIUM
Об этом пишет URA.RU.
«ЖБИ. На Новгородцевой, 13, кто-то залил краской ночью все машины», — заявил очевидец.
Ранее было возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества после пожара во дворе дома в Ярославле, в котором сгорело пять машин.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен