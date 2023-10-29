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В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток машин

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В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором.
В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток машин
  • Gettyimages.ru
  • © TRAVELARIUM

Об этом пишет URA.RU.

«ЖБИ. На Новгородцевой, 13, кто-то залил краской ночью все машины», — заявил очевидец.

Ранее было возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества после пожара во дворе дома в Ярославле, в котором сгорело пять машин.

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