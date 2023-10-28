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Водитель скорой достал двух подростков из канализационного люка в Краснодаре

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Водитель машины скорой помощи спас двух подростков, которые упали в канализационный люк в Краснодаре.

Об этом говорится на сайте краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Отмечается, что мужчина самостоятельно при помощи троса вытащил провалившихся в люк подростков.

Пострадавшие были госпитализированы с отравлением канализационными газами.

В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Ранее подросток 2009 года рождения провалился в открытый люк коллектора с горячей водой.

Он находится в реанимации с 50—55% ожогами тела.

СК России возбудил по данному факту уголовное дело.

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