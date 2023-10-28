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Врач Дубинин назвал вакцинацию лучшей профилактикой COVID-19

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Санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин заявил, что лучшая профилактика коронавируса — это вакцинация.
Врач Дубинин назвал вакцинацию лучшей профилактикой COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, вакцинация — это ключевой способ борьбы с инфекцией, однако пренебрегать мерами профилактики не рекомендуется», — цитирует эксперта «МК в Питере».

Дубинин напомнил о важности регулярного мытья рук с мылом, обработки рук антисептиком, ношения масок или респираторов.

Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

В случае появления признаков заболевания нужно своевременно обратиться за медицинской помощью, посоветовал эксперт.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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