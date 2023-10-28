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На осенние каникулы в Петербург прибыли школьники из Мариуполя

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На осенние каникулы в Санкт-Петербург приехали более 100 школьников из Мариуполя.
На осенние каникулы в Петербург прибыли школьники из Мариуполя
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Детей разместят в Детском оздоровительно-образовательном лагере «Молодёжное».

Для школьников подготовили встречи с актёрами Александринского театра в рамках темы осенней смены «Кино на карте Петербурга». Также запланированы экскурсии, в том числе посещение Российского этнографического музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принимает активное участие в работе по восстановлению новых регионов, в том числе Донбасса.

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