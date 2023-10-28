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Тюменская пятиклассница вошла в число победителей Всероссийского конкурса сочинений

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Пятиклассница Маслянской школы Сладковского района Тюменской области Анна Агафонова стала одним из победителей Всероссийского конкурса сочинений.
Тюменская пятиклассница вошла в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
  • Gettyimages.ru

«В этом классе я работаю первый год. Аня учится в пятом классе. Думаю, в её победе большая заслуга и её учителя начальных классов. Кстати, наше сочинение в жанре интервью как раз о ней. Я говорю «наше», потому что работа такого плана предполагает помощь, советы, то есть совместную работу», — цитирует «Тюменская область сегодня» преподавателя русского языка и литературы Галину Малинину.

По её словам, Агафонова уже участвовала в конкурсе сочинений в 2022 году.

Как отметила педагог, её ученица — очень активная девочка.

«На её счету участие в предметных олимпиадах, в том числе по литературному чтению, где заняла первое место в муниципальном этапе, плюс участие в региональном», — сказала она.

Ранее RIA56 сообщало, что школьники из Оренбурга завоевали золото и серебро на соревнованиях по спортивному программированию в Татарстане.

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