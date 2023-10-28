Жители Москвы проехали почти два миллиона километров на новых электровелосипедах
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Для горожан доступны 3000 современных бесстанционных электровелосипедов.
«Жители и гости столицы уже оценили их и проехали почти 2 млн км. Мы продолжаем интегрировать велопрокат в транспортную систему города по поручению мэра Москвы», — заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили детские экскурсии на велосипедах.