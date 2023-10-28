Жители Москвы проехали почти два миллиона километров на новых электровелосипедах

Пользователи городского проката проехали почти 2 млн км на электровелосипедах новой модели в этом сезоне в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для горожан доступны 3000 современных бесстанционных электровелосипедов.

«Жители и гости столицы уже оценили их и проехали почти 2 млн км. Мы продолжаем интегрировать велопрокат в транспортную систему города по поручению мэра Москвы», — заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили детские экскурсии на велосипедах.