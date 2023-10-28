Участок на севере Москвы реорганизуют по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Объём привлечённого финансирования в развитие территории оценивается почти в 2 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Площадь участка составляет 0,43 га. Он имеет удобное расположение между станциями метро «Дмитровская» и МЦД-2 «Гражданская».
Запланировано строительство более 16 тыс. кв. м жилья по программе реновации, уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Также предусмотрены работы по благоустройству.
Ранее сообщалось, что Подмосковье лидирует среди регионов по количеству проектов КРТ.