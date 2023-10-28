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Участок на севере Москвы реорганизуют по программе КРТ

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Участок в Тимирязевском районе Москвы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий, заявил заммэра Владимир Ефимов.
Участок на севере Москвы реорганизуют по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Объём привлечённого финансирования в развитие территории оценивается почти в 2 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Площадь участка составляет 0,43 га. Он имеет удобное расположение между станциями метро «Дмитровская» и МЦД-2 «Гражданская».

Запланировано строительство более 16 тыс. кв. м жилья по программе реновации, уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Также предусмотрены работы по благоустройству.

Ранее сообщалось, что Подмосковье лидирует среди регионов по количеству проектов КРТ.

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