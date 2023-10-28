Порталом mos.ru пользуются 3,1 млн москвичей старше 55 лет

Порталом mos.ru в настоящее время пользуются 3,1 млн москвичей старше 55 лет. Их число за три года выросло в три раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«От записи к врачу до бронирования книг: москвичи старшего поколения всё чаще получают городские услуги в онлайн-формате», — отметил мэр.

По его словам, у горожан есть возможность решать ежедневные вопросы в домашних условиях.

Как отметил Собянин, для жителей старшего поколения предусмотрены бесплатные занятия по осваиванию популярных онлайн-сервисов.

Ранее НСН сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.