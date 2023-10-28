Слуцкий провёл встречу в рамках съезда совета Всемирного фестиваля молодёжи
- РИА Новости
Во встрече приняли участие более 120 иностранных гостей из 90 стран мира, среди которых представители 70 национальных подготовительных комитетов, амбассадоры Всемирного фестиваля молодёжи, руководители зарубежных молодёжных и детских организаций.
Слуцкий выступил с приветственным словом и выразил благодарность участникам съезда за их неподдельный интерес к России и деятельное участие в реализации совместной международной молодёжной политики, направленной на объединение детей и молодёжи со всего мира.
Он также отметил важную роль молодёжной дипломатии и значения фестиваля в ключе установления международного сотрудничества между странами, нацеленными на создание справедливого многополярного мира.
В сентябре стало известно, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи. Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.