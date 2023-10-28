RT в Telegram
Подпишись

Слуцкий провёл встречу в рамках съезда совета Всемирного фестиваля молодёжи

Короткая ссылка
В рамках съезда международного совета Всемирного фестиваля молодёжи состоялась встреча делегатов с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
Слуцкий провёл встречу в рамках съезда совета Всемирного фестиваля молодёжи
  • РИА Новости

Во встрече приняли участие более 120 иностранных гостей из 90 стран мира, среди которых представители 70 национальных подготовительных комитетов, амбассадоры Всемирного фестиваля молодёжи, руководители зарубежных молодёжных и детских организаций.

Слуцкий выступил с приветственным словом и выразил благодарность участникам съезда за их неподдельный интерес к России и деятельное участие в реализации совместной международной молодёжной политики, направленной на объединение детей и молодёжи со всего мира.

Он также отметил важную роль молодёжной дипломатии и значения фестиваля в ключе установления международного сотрудничества между странами, нацеленными на создание справедливого многополярного мира.

В сентябре стало известно, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи. Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить