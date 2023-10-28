Слуцкий провёл встречу в рамках съезда совета Всемирного фестиваля молодёжи

В рамках съезда международного совета Всемирного фестиваля молодёжи состоялась встреча делегатов с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Во встрече приняли участие более 120 иностранных гостей из 90 стран мира, среди которых представители 70 национальных подготовительных комитетов, амбассадоры Всемирного фестиваля молодёжи, руководители зарубежных молодёжных и детских организаций.

Слуцкий выступил с приветственным словом и выразил благодарность участникам съезда за их неподдельный интерес к России и деятельное участие в реализации совместной международной молодёжной политики, направленной на объединение детей и молодёжи со всего мира.

Он также отметил важную роль молодёжной дипломатии и значения фестиваля в ключе установления международного сотрудничества между странами, нацеленными на создание справедливого многополярного мира.

В сентябре стало известно, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи. Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.