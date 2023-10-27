RT в Telegram
Подпишись

В Коми вынесли приговоры по делу о хищении нефти на 295 млн рублей

Короткая ссылка
Усинский городской суд вынес приговор 11 участникам преступной группы по делу о хищении нефти на 295 млн рублей.
В Коми вынесли приговоры по делу о хищении нефти на 295 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура Республики Коми.

«Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 11 местных жителей и жителей ХМАО», — приводит сообщение ТАСС.

Суд назначил двум руководителям преступного сообщества наказание в виде 14 и 17 лет в колонии строгого режима, остальным — в виде шести и семи лет в колонии общего режима.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу отделения Пенсионного фонда России по Республике Ингушетия Ислама Сейнароева по делу о хищении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить