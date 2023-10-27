В Коми вынесли приговоры по делу о хищении нефти на 295 млн рублей

Усинский городской суд вынес приговор 11 участникам преступной группы по делу о хищении нефти на 295 млн рублей.

Об этом сообщила прокуратура Республики Коми.

«Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 11 местных жителей и жителей ХМАО», — приводит сообщение ТАСС.

Суд назначил двум руководителям преступного сообщества наказание в виде 14 и 17 лет в колонии строгого режима, остальным — в виде шести и семи лет в колонии общего режима.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу отделения Пенсионного фонда России по Республике Ингушетия Ислама Сейнароева по делу о хищении.