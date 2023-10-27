RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области накажут родителей, чей сын распылил перцовый баллончик

Короткая ссылка
В Свердловской области заведут административное дело против родителей, сын которых распылил перцовый баллончик в школе.
В Свердловской области накажут родителей, чей сын распылил перцовый баллончик
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

«После выздоровления «шалуна» полицейские намерены поставить его на учёт в ПДН. Против родителей территориальный ОВД намерен возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребёнка)», — сказал Горелых.

По его словам, мальчик воспитывается в полной семье, и ни он, ни его родители ранее на учёте не состояли.

«Родители школьника купили перцовый баллончик для защиты от бродячих собак. Они якобы не знали, что мальчик взял его с собой в школу», — добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что из-за распыления перцового баллончика в школе в Первоуральске Свердловской области два ученика попали в реанимацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить