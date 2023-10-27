В Свердловской области накажут родителей, чей сын распылил перцовый баллончик

В Свердловской области заведут административное дело против родителей, сын которых распылил перцовый баллончик в школе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

«После выздоровления «шалуна» полицейские намерены поставить его на учёт в ПДН. Против родителей территориальный ОВД намерен возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребёнка)», — сказал Горелых.

По его словам, мальчик воспитывается в полной семье, и ни он, ни его родители ранее на учёте не состояли.

«Родители школьника купили перцовый баллончик для защиты от бродячих собак. Они якобы не знали, что мальчик взял его с собой в школу», — добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что из-за распыления перцового баллончика в школе в Первоуральске Свердловской области два ученика попали в реанимацию.