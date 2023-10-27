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В Калининграде направили 50 млн рублей на обновление техники для городского транспорта

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В Калининграде с начала 2023 года направили 50 млн рублей на обновление вспомогательной техники для МКП «Калининград-ГорТранс».
В Калининграде направили 50 млн рублей на обновление техники для городского транспорта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В том числе закуплена новая автовышка, техника для перевозки контактной сети. Планируются поставки ещё одной автовышки, трактора и двух спецмашин со сваркой и генераторами на борту.

Как заявил директор МКП «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин, ожидается, что в начале 2024 года в городе появятся 33 новых ЛиАЗа и 11 автобусов, которые пустят на один из маршрутов.

Ранее сообщалось, что праздник в честь Дня автомобилиста пройдёт в Ставрополе на главной площади 29 октября 2023 года.

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