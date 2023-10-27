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В Подмосковье рассказали о ходе реализации проекта «Поликлиника. Перезагрузка»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе реализации проекта «Поликлиника. Перезагрузка». Модернизацию на настоящее время прошли 50 детских и 31 стоматологическая поликлиника.
В Подмосковье рассказали о ходе реализации проекта «Поликлиника. Перезагрузка»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Наша цель — изменить устаревшие подходы к приёму пациентов, сделать их пребывание в лечебных заведениях более комфортным, сократить время ожидания», — заявил Воробьёв.

Губернатор также отметил, что в регионе внедряется новый стандарт в стоматологии, который предполагает электронную очередь, рентген-оборудование, чёткую навигацию, удобную регистратуру, возможность онкоскрининга для раннего выявления онкологии полости рта.

Ранее сообщалось, что больницы Подмосковья получили новые аппараты для лечения рака.

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