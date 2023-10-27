В Подмосковье рассказали о ходе реализации проекта «Поликлиника. Перезагрузка»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Наша цель — изменить устаревшие подходы к приёму пациентов, сделать их пребывание в лечебных заведениях более комфортным, сократить время ожидания», — заявил Воробьёв.
Губернатор также отметил, что в регионе внедряется новый стандарт в стоматологии, который предполагает электронную очередь, рентген-оборудование, чёткую навигацию, удобную регистратуру, возможность онкоскрининга для раннего выявления онкологии полости рта.
Ранее сообщалось, что больницы Подмосковья получили новые аппараты для лечения рака.