Железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда в Канске
- РИА Новости
Об этом сообщили в РЖД.
Отмечается, что собака выбежала из поезда во время стоянки в Канске.
Дежурная по вокзалу отследила перемещения собаки по камерам наблюдения и разместила объявление в соцсетях.
«Через полторы недели измождённый, трясущийся от холода комок нашёлся в кустах», — говорится в сообщении.
Ранее в Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявили RT, что с апреля по сентябрь 2023 года в регионе отловили 5376 бездомных собак.