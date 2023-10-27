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Железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда в Канске

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Железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда в Канске.
Железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда в Канске
  • РИА Новости

Об этом сообщили в РЖД.

Отмечается, что собака выбежала из поезда во время стоянки в Канске. 

Дежурная по вокзалу отследила перемещения собаки по камерам наблюдения и разместила объявление в соцсетях.

«Через полторы недели измождённый, трясущийся от холода комок нашёлся в кустах», — говорится в сообщении.

Ранее в Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявили RT, что с апреля по сентябрь 2023 года в регионе отловили 5376 бездомных собак.

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