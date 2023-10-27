Сомнолог Бузунов заявил о пользе светотерапии в осенний сезон

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал о причинах так называемой сезонной депрессии.

«Осенью сокращается световой день. К декабрю и вовсе наступает так называемая офисная полярная ночь. Человек выходит из дома на работу, ещё темно, возвращается из офиса домой — уже темно. Так люди могут целыми днями вообще не видеть дневного света», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В результате у человека может развиться упадок сил, снижение настроения.

Самым эффективным способом лечения врач назвал светотерапию. К примеру, во время работы днём желательно включать яркие офисные лампы, а к вечеру желательно, чтобы свет становился мягче.

Как отметил Бузунов, важную роль играет и физическая нагрузка.

«По осени народ перестаёт бегать, заниматься спортом, потому что темно, холодно и т. д. Значит, надо переходить на фитнес-центры или тренироваться дома», — добавил он.

Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что осенняя депрессия часто проявляется из-за нехватки витамина D, а не из-за стресса на работе, как принято считать.