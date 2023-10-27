В Москве увеличилось число выявленных онкозаболеваний ЖКТ на нулевой и ранней стадиях

В Москве почти в два раза увеличилось количество выявленных онкозаболеваний органов ЖКТ на нулевой и ранней стадиях благодаря созданию в 2021—2022 годах трёх специализированных эндоскопических центров с современным оборудованием, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

По словам Раковой, злокачественные новообразования органов ЖКТ — одно из самых распространённых заболеваний, которое может долго себя не проявлять. Раннее выявление позволяет вовремя начать лечение.

«Первый специализированный центр для проведения гастроскопии и колоноскопии мы организовали на базе ГКБ имени С.П. Боткина, второй — в ГКБ имени В.М. Буянова, третий — в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», — уточнила заммэра.

В результате удалось выявить более 4 тыс. злокачественных новообразований, почти 2,8 тыс. — на ранних стадиях. Всего в трёх центрах выполнили почти 250 тыс. исследований.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в медучреждения Московской области поставили на замену тяжёлой медицинской аналоговой техники 72 единицы цифрового оборудования на сумму 1,3 млрд рублей. Это современные рентген-аппараты, флюорографы и маммографы.