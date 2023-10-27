Школьник в Беломорске помогал мошенникам забирать деньги у пенсионеров
- РИА Новости
Отмечается, что на днях 85-летней жительнице Беломорска позвонили из «районной больницы» и заявили, что её дочь устроила ДТП, в котором пострадал человек. Женщине сказали, что для освобождения дочери от ответственности нужно срочно перевести деньги на лечение «пострадавшего».
Пенсионерка собрала 120 тыс. рублей и передала неизвестному.
Аналогичная ситуация произошла с другой местной жительницей. Она отдала мошенникам 500 тыс. рублей.
Полицейские установили личность несовершеннолетнего, навещавшего пенсионерок. Как выяснилось, подросток ещё учится в школе. Он рассказал, что хотел заработать карманные деньги, поэтому откликнулся на незаконное объявление в интернете.
Почти все деньги он перевёл аферистам, оставив себе около 30 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, школьник поставлен на учёт в органах внутренних дел.
Его матери придётся возмещать ущерб потерпевшим.
Ранее, как сообщало URA.RU, в пресс-службе Уральского управления Банка России рассказали о новом виде мошенничества с банкнотами.