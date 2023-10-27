Педиатр Шуляева: вес при рождении ребёнка 2,5—4,5 кг считается нормальным

Врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, что вес новорождённого ребёнка от 2,5 до 4,5 кг принято считать нормальным.

Однако некоторые больницы выписывают детей только с отметкой веса не менее 2800 г, отметила она в интервью сайту «Аргументы и Факты».

«Важно понимать, что на один вес не ориентируются, обязательно учитывают сопутствующие вопросы», — объяснила Шуляева.

По её словам, низкая масса тела часто бывает у детей, если во время беременности отмечались задержки или отставание развития. В свою очередь, большой вес обычно указывает на переношенность плода или сахарный диабет, а также иные патологии.

Ранее врач-педиатр, инфекционист группы компаний BestDoctor Александра Шишкина в беседе с газетой «Известия» напомнила, что лучшей защитой детей от полиомиелита является вакцинация.