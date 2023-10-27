Педиатр Шуляева: вес при рождении ребёнка 2,5—4,5 кг считается нормальным
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Однако некоторые больницы выписывают детей только с отметкой веса не менее 2800 г, отметила она в интервью сайту «Аргументы и Факты».
«Важно понимать, что на один вес не ориентируются, обязательно учитывают сопутствующие вопросы», — объяснила Шуляева.
По её словам, низкая масса тела часто бывает у детей, если во время беременности отмечались задержки или отставание развития. В свою очередь, большой вес обычно указывает на переношенность плода или сахарный диабет, а также иные патологии.
Ранее врач-педиатр, инфекционист группы компаний BestDoctor Александра Шишкина в беседе с газетой «Известия» напомнила, что лучшей защитой детей от полиомиелита является вакцинация.