Обезвредивший грабителя пенсионер из Щёлкова рассказал о жизненных принципах
«Понимаете, мы утеряли то, что нам усиленно помогают забыть. Нам говорят: «Живи сам по себе, никуда не лезь, зарабатывай и трать». Потребителей воспитывают в нас, в нашей молодёжи особенно», — заявил он в беседе с RuNews24.
Пенсионер также отметил, что в момент происшествия у него сработал автоматизм, так сказался 20-летний опыт работы охранником.
«Я даже не думал, я увидел мальчика, и мысли были только о том, что нужно помочь», — признался Макаров.
Ранее сообщалось, что Михаилу Макарову подарили сертификат на автомобиль. Мужчина выбрал «Ниву».