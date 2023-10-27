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Обезвредивший грабителя пенсионер из Щёлкова рассказал о жизненных принципах

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Житель подмосковного Щёлкова, 72-летний пенсионер Михаил Макаров, который помог задержать грабителя, хотевшего украсть телефон у подростка, рассказал, что руководствовался принципами, усвоенными в Советском Союзе.

«Понимаете, мы утеряли то, что нам усиленно помогают забыть. Нам говорят: «Живи сам по себе, никуда не лезь, зарабатывай и трать». Потребителей воспитывают в нас, в нашей молодёжи особенно», — заявил он в беседе с RuNews24.

Пенсионер также отметил, что в момент происшествия у него сработал автоматизм, так сказался 20-летний опыт работы охранником.

«Я даже не думал, я увидел мальчика, и мысли были только о том, что нужно помочь», — признался Макаров.

Ранее сообщалось, что Михаилу Макарову подарили сертификат на автомобиль. Мужчина выбрал «Ниву».

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