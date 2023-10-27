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Капремонт 106-летнего дома завершили в Москве

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Капитальный ремонт 106-летнего дома завершили на Таганской улице в Москве. Здание было построено в 1917 году.
Капремонт 106-летнего дома завершили в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.

В ходе работ были обновлены фасад, цоколь и отмостка. На крыше заменили кровлю, установили ограждение и водосточную систему. Отремонтированы чердак, подвал и шахта подъёмника мини-лифта для технических грузов.

Кроме того, в доме заменили сети электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Установлены системы вентиляции и кондиционирования, охранная и пожарная сигнализации.

По плану в здании разместятся сотрудники дорожной инспекции и специалисты, исследующие образцы дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что в Москве более чем в тысяче домов при капремонте заменили системы отопления.

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