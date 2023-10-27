Капремонт 106-летнего дома завершили в Москве
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.
В ходе работ были обновлены фасад, цоколь и отмостка. На крыше заменили кровлю, установили ограждение и водосточную систему. Отремонтированы чердак, подвал и шахта подъёмника мини-лифта для технических грузов.
Кроме того, в доме заменили сети электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Установлены системы вентиляции и кондиционирования, охранная и пожарная сигнализации.
По плану в здании разместятся сотрудники дорожной инспекции и специалисты, исследующие образцы дорожного покрытия.
Ранее сообщалось, что в Москве более чем в тысяче домов при капремонте заменили системы отопления.