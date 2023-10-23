Терапевт Романенко дала советы по профилактике ухудшения слуха у пожилых
«Это достаточно распространённая проблема у пожилых людей, которая связана с общим старением», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, снижению слуха способствуют проблемы со здоровьем, возникающие после 50 лет, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, повышенное давление, сахарный диабет.
Для профилактики снижения слуха нужно стараться не допустить развития перечисленных заболеваний.
«Нужно следить за уровнем глюкозы в крови, за липидным составом крови, артериальным давлением, чтобы эти болезни не привели к развитию осложнений», — добавила Романенко.
Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.