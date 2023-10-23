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Терапевт Романенко дала советы по профилактике ухудшения слуха у пожилых

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что, по статистике, снижение слуха наблюдается у каждого третьего человека старше 65 лет и у каждого второго — после 75 лет.

«Это достаточно распространённая проблема у пожилых людей, которая связана с общим старением», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, снижению слуха способствуют проблемы со здоровьем, возникающие после 50 лет, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, повышенное давление, сахарный диабет.

Для профилактики снижения слуха нужно стараться не допустить развития перечисленных заболеваний.

«Нужно следить за уровнем глюкозы в крови, за липидным составом крови, артериальным давлением, чтобы эти болезни не привели к развитию осложнений», — добавила Романенко.

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