Терапевт Романенко дала советы по профилактике ухудшения слуха у пожилых

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что, по статистике, снижение слуха наблюдается у каждого третьего человека старше 65 лет и у каждого второго — после 75 лет.

«Это достаточно распространённая проблема у пожилых людей, которая связана с общим старением», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, снижению слуха способствуют проблемы со здоровьем, возникающие после 50 лет, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, повышенное давление, сахарный диабет.

Для профилактики снижения слуха нужно стараться не допустить развития перечисленных заболеваний.

«Нужно следить за уровнем глюкозы в крови, за липидным составом крови, артериальным давлением, чтобы эти болезни не привели к развитию осложнений», — добавила Романенко.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.