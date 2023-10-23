Терапевт Савельева посоветовала метеозависимым людям скорректировать распорядок дня

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала, как метеозависимые люди могут улучшить своё самочувствие.

«В медицине нет единой позиции относительно того, как влияют изменения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления на самочувствие человека. Но некоторые люди субъективно отмечают наличие такой связи», — цитирует эксперта Life.ru.

По её словам, в таком случае желательно скорректировать распорядок дня, причём ложиться спать лучше всего не позже 23:00.

Кроме того, рекомендуется правильно питаться. Также Савельева советует укреплять сосуды и увеличить физическую активность.

Наконец, важно соблюдать назначения лечащего врача.

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