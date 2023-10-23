Терапевт Савельева посоветовала метеозависимым людям скорректировать распорядок дня
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«В медицине нет единой позиции относительно того, как влияют изменения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления на самочувствие человека. Но некоторые люди субъективно отмечают наличие такой связи», — цитирует эксперта Life.ru.
По её словам, в таком случае желательно скорректировать распорядок дня, причём ложиться спать лучше всего не позже 23:00.
Кроме того, рекомендуется правильно питаться. Также Савельева советует укреплять сосуды и увеличить физическую активность.
Наконец, важно соблюдать назначения лечащего врача.
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