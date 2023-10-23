Узнать больше

Терапевт Савельева посоветовала метеозависимым людям скорректировать распорядок дня

Короткая ссылка
Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала, как метеозависимые люди могут улучшить своё самочувствие.
Терапевт Савельева посоветовала метеозависимым людям скорректировать распорядок дня
  • Gettyimages.ru

«В медицине нет единой позиции относительно того, как влияют изменения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления на самочувствие человека. Но некоторые люди субъективно отмечают наличие такой связи», — цитирует эксперта Life.ru.

По её словам, в таком случае желательно скорректировать распорядок дня, причём ложиться спать лучше всего не позже 23:00.

Кроме того, рекомендуется правильно питаться. Также Савельева советует укреплять сосуды и увеличить физическую активность.

Наконец, важно соблюдать назначения лечащего врача.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить