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Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС России задач

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с комитетом Совфеда обратил внимание сенаторов на масштаб задач, которые российская армия решает в ходе спецоперации.
Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС России задач
  • РИА Новости

«Сергей Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС России задач в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны.

По его словам, протяжённость линии фронта составляет более 1000 км.

Он также заявил о важности задач, которые выполняет промышленность.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в два раза.

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