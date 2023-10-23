Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС России задач
- РИА Новости
«Сергей Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС России задач в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны.
По его словам, протяжённость линии фронта составляет более 1000 км.
Он также заявил о важности задач, которые выполняет промышленность.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в два раза.