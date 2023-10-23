Матвиенко и комитет Совфеда по приглашению Шойгу провели совещание в Минобороны
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Об этом информирует российское оборонное ведомство.
Сенаторов в министерстве ознакомили с работой Национального центра управления обороной России.
В том числе сенаторам показали работу Центра боевого управления и его подразделений, которые непрерывно собирают и обобщают информацию по состоянию войск и обстановки в ходе СВО, доводят принятые решения и осуществляют контроль их выполнения.
Ранее Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса предоставили право для использования всех резервов с целью выпуска артиллерии.