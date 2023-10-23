В московских квартирах проверили более 1,2 млн газовых плит

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства проверили более 1,2 млн газовых плит в жилых помещениях.

РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360». «За январь — сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа», — уточнил Бирюков. Коммунальщики продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы, добавил вице-мэр. Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин посоветовал соблюдать технику безопасности при использовании в жилых помещениях электрических обогревателей во избежание пожара.