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В московских квартирах проверили более 1,2 млн газовых плит

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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства проверили более 1,2 млн газовых плит в жилых помещениях.
В московских квартирах проверили более 1,2 млн газовых плит
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«За январь — сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа», — уточнил Бирюков.

Коммунальщики продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы, добавил вице-мэр.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин посоветовал соблюдать технику безопасности при использовании в жилых помещениях электрических обогревателей во избежание пожара.

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