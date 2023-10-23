В РСТ заявили о популярности горнолыжного спорта среди российских туристов

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что горнолыжный спорт и активный отдых пользуются большой популярностью среди россиян.

«На Домбае, в Приэльбрусье, Архызе и Шерегеше места активно бронируются, но они ещё есть», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Уманский, маленькие горнолыжные курорты есть практически в каждом регионе, в том числе в Ленинградской, Вологодской и Московской областях.

«В целом, популярность горнолыжного спорта и активного отдыха у нас достаточно высокая», — добавил он.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с Общественной службой новостей заявил, что период восстановления внутреннего туризма уже закончился и в настоящее время идёт активное его развитие.