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В Пермском крае подвели итоги проверки лифтов в больницах региона

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В больницах Пермского края проверили лифты по поручению губернатора Дмитрия Махонина.
В Пермском крае подвели итоги проверки лифтов в больницах региона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Махонина.

«Министр здравоохранения Анастасия Крутень доложила, что специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях региона. Серьёзных нарушений требований безопасности нет», — рассказал губернатор.

По его словам, в восьми медучреждениях отсутствовали заключённые договоры на ежегодное техосвидетельствование, в 13 — не заключены договоры страхования.

Ранее сообщалось, что три человека получили незначительные травмы во время падения лифта в шахту в больнице Архангела Михаила и всех святых, которая находится в Перми.

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