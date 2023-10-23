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Педиатр Шарипова: веганство и вегетарианство опасно для детей

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Педиатр сети клиник «РЖД-Медицина» Ильмира Шарипова предупредила, что веганство и вегетарианство не подходят для детей. Такие системы питания могут нанести серьёзный вред детскому здоровью.
Педиатр Шарипова: веганство и вегетарианство опасно для детей
  • Gettyimages.ru

В ряду проблем, которые могут развиться на фоне веганства и вегетарианства в детском возрасте, врач назвала недостаток белка и анемию, то есть дефицит железа.

«Анемия — это серьёзная причина различных заболеваний у детей (особенно ОРВИ), синяков под глазами, слабости и даже задержки речевого и психического развития. Дело в том, что без железа кровь не может переносить кислород, а без него страдает мозг», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Экстремальные диеты вредны также и для подростков, сказала Шарипова, отметив, что, как следствие, в период бурного роста могут начаться гормональные проблемы и нехватка витамина D.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

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