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В Екатеринбурге учителю выплатят компенсацию за фото в классном чате

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Преподаватель одной из школ в Екатеринбурге отсудила у родителей семиклассника моральную компенсацию в размере 3 тыс. рублей за публикацию своей фотографии в классном чате в мессенджере WhatsApp.
В Екатеринбурге учителю выплатят компенсацию за фото в классном чате
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Свердловского областного суда.

Отмечается, что инцидент произошёл в октябре 2022 года. Ученик седьмого класса на уроке биологии сфотографировал записанное на классной доске домашнее задание, но в кадр также попала учитель.

Женщина была против публикации её изображения, однако мальчик выложил эту фотографию в классный чат в мессенджере WhatsApp.

На следующий день после поступившей жалобы снимок удалили из чата.

Однако учитель всё равно решила обратиться в районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефона ребёнка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

«Суд частично удовлетворил иск — обязал Елену (мать ученика. — RT) удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей», — говорится в сообщении.

5 сентября заведующая детским садом в Красноярске была уволена на фоне скандала с публикацией откровенных фото в социальных сетях.

Девушка заявила, что ей безразлично, что о ней думают родители детей.

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